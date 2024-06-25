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17:15, 25 июня 2024Мир

В Пентагоне заявили о выходе ВС США из Нигера

Пентагон: ВС США покинут авиабазу в столице Нигера в считаные недели

Фото: Emmanuel Braun / Reuters

Вооруженные силы США покинут авиабазу 101 в столице Нигера Ниамей в считаные недели. Об этом заявил глава африканского командования ВС США (AFRICOM) генерал Майкл Лэнгли, передает Defense News.

«Сейчас мы вывозим тяжелую технику с авиабазы 101, а затем завершаем операцию по выводу войск (...) С авиабазы 101 планируется выход в считаные недели, идем по графику, может, даже опережаем его», — рассказал генерал.

Лэнгли добавил, что на военном объекте находятся инструкторы из России. Он подчеркнул, что ему «неизвестны их намерения и характер действий».

Ранее стало известно о поездке генерала Военно-воздушных сил (ВВС) США Чарльза Брауна в Африку для обсуждения сохранения части американских сил на континенте, после того как Нигер решил отказаться от американских военных в пользу партнерства с Россией.

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      Дарья Устьянцева
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