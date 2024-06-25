В России раскрыли стратегическое желание Грузии

Вице-премьер Оверчук: Грузия не хочет быть плацдармом для угроз России

Грузия не хочет быть использованной в качестве плацдарма для угроз России. Стратегическое желание соседней страны раскрыл вице-премьер РФ Алексей Оверчук в беседе с радио Sputnik.

«Все больше и больше они (Грузия) осознают себя как независимое суверенное государство, стремящееся жить в мире со своими соседями. Они понимают, что не хотят, чтобы их использовали как плацдарм для проецирования угроз для Российской Федерации», — сказал Оверчук.

Он отметил, что эта тенденция положительно влияет на рост торгово-экономических связей России и Грузии.

Ранее активист Социалистической платформы Грузии Паата Абуладзе заявил, что Запад хотел открыть в Грузии «второй фронт» против России на фоне протестов против закона об иноагентах. Он добавил, что выступления глав МИД стран Прибалтики в Тбилиси связаны с подобными планами.