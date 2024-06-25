Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:43, 25 июня 2024Мир

В России раскрыли стратегическое желание Грузии

Вице-премьер Оверчук: Грузия не хочет быть плацдармом для угроз России
Алексей Оверчук

Алексей Оверчук. Фото: Andrey Titov / Business Online / Global Look Press

Грузия не хочет быть использованной в качестве плацдарма для угроз России. Стратегическое желание соседней страны раскрыл вице-премьер РФ Алексей Оверчук в беседе с радио Sputnik.

«Все больше и больше они (Грузия) осознают себя как независимое суверенное государство, стремящееся жить в мире со своими соседями. Они понимают, что не хотят, чтобы их использовали как плацдарм для проецирования угроз для Российской Федерации», — сказал Оверчук.

Он отметил, что эта тенденция положительно влияет на рост торгово-экономических связей России и Грузии.

Ранее активист Социалистической платформы Грузии Паата Абуладзе заявил, что Запад хотел открыть в Грузии «второй фронт» против России на фоне протестов против закона об иноагентах. Он добавил, что выступления глав МИД стран Прибалтики в Тбилиси связаны с подобными планами.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      ЕС начал переговоры с Украиной о вступлении в союз. Это может занять годы

      Песков назвал абсурдным заявление МУС о сотрудничестве с Россией

      Чистая прибыль банков России снизилась

      Путин наградил погибших во время терактов в Дагестане полицейских

      В МИД заявили о недооценке Западом готовности России защищаться

      Путин наградил посмертно священника и охранника церкви в Махачкале

      Кадыров обратился к чеченцам и силовикам после теракта в Дагестане

      В России раскрыли стратегическое желание Грузии

      Центробанк выступил против прямого доступа инвесторов на биржу

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала тело в откровенном бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше