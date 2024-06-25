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09:27, 25 июня 2024Забота о себе

Внезапно парализованной молодой женщине поставили редкий диагноз

The Sun: у женщины, которую внезапно парализовало, врачи нашли болезнь Аддисона

Фото: Arseny Togulev / Globallookpress.com

Жительница Великобритании Сара Сондерс оказалась внезапно парализованной. Впоследствии врачи нашли у нее болезнь Аддисона. О том, как женщине долго не могли поставить редкий диагноз, рассказало издание The Sun.

Десять лет назад 23-летняя молодая мать стала замечать странные симптомы: постоянную головную боль и ощущение растекания теплой воды по ногам и позвоночнику. Она в течение месяца посетила трех врачей, однако все они списали ее недомогание на усталость из-за хлопот с недавно родившимся ребенком.

Вскоре Сондерс потеряла чувствительность в пальцах и способность сжимать их. Затем она быстро лишилась способности ходить, говорить, двигать руками и даже моргать. Результаты анализа крови показали, что печень, сердце и почки не справлялись со своими функциями, но врачи никак не могли понять причину такого состояния.

Семья находилась со мной. Я слышала их, но говорить не могла. Врачи сообщили, что, если не удастся поставить диагноз и начать лечение, жить мне осталось недолго

Сара Сондерсвнезапно парализованная женщина

Спустя время причину паралича смогли установить: у Сондерс обнаружили болезнь Аддисона, при которой надпочечники перестают работать и производить достаточное количество необходимых для жизни гормонов кортизола и альдостерона. Подобранное ими лечение помогло побороть паралич.

Болезнь Аддисона сопровождают крайнее истощение, потеря аппетита, низкое давление, головокружения, тошнота, боль в животе, плохое настроение, головная боль, высокая температура

Спустя много лет Сондерс все еще борется с последствиями заболевания. «До болезни Аддисона я была в хорошей форме, любила тренировки длительные прогулки, вела активный образ жизни. Теперь я слаба и у меня есть сиделка, которая помогает мне в повседневных делах. Я поправилась на 90 килограммов. Мне кажется, будто у меня отняли 10 лет жизни», — сказала она.

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      Алиса Дмитриева
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