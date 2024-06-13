Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:26, 13 июня 2024Забота о себе

Неизлечимую болезнь у женщины приняли за мигрень

Британка Луиза Чапмен годами принимала симптомы рассеянного склероза за мигрень

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Жительница Великобритании Луиза Чапмен несколько лет мучилась от мигреней, которые в итоге оказались признаками неизлечимого заболевания. Историю женщины опубликовало издание Metro.

Когда Чапмен было около 20 лет, у нее начались регулярный тиннитус — шум в ушах, мигрени, приступы усталости и внутренней дрожи. Больше всего ее беспокоило сильное головокружение, из-за которого приходилось лежать часами, а иногда и днями. Женщина записывалась к врачу, но ей редко попадался один и тот же терапевт, а приходила она с разными симптомами, что мешало верной постановке диагноза. Разные врачи списывали ее состояние на последствия мигреней или предполагали, что у Чапмен повышенная тревожность, во что она и сама начала верить.

В 2017 году во время шопинга у британки исчезло зрение в правом глазу. «Я записалась на прием к терапевту, как только смогла, и мне снова сказали, что это мигрень. И только когда я сама спросил о вероятности опухоли еще у одного врача, меня, наконец, отправили на МРТ головного мозга. Официально диагноз "рассеянный склероз" мне поставили год спустя, когда мне было 42 года», — вспоминает она. Эта неизлечимая неврологическая болезнь может поражать головной и спинной мозг, вызывая симптомы, среди которых проблемы с балансом, чувствительностью, движением рук и ног и зрением.

Материалы по теме:
Почему снятся ночные кошмары? И как от них избавиться? Объясняет врач
Почему снятся ночные кошмары?И как от них избавиться? Объясняет врач
15 мая 2023
Как уснуть за одну минуту: техники и советы врачей. Простые способы быстро заснуть при бессоннице
Как уснуть за одну минуту: техники и советы врачей.Простые способы быстро заснуть при бессоннице
5 июля 2023
Как не спать всю ночь? Лучшие способы, которые помогут взбодриться и пережить бессонную ночь
Как не спать всю ночь?Лучшие способы, которые помогут взбодриться и пережить бессонную ночь
15 августа 2023

МРТ показало, что мозг женщины был сильно поражен в разных участках. Временная слепота оказалась вызвана невритом зрительного нерва, который является распространенным симптомом рассеянного склероза. Чапмен пришла к выводу, что и многие ее проблемы со здоровьем, включая мучившие ее с юности запоры, были связаны с развивающимся рассеянным склерозом.

У меня есть медсестра, которая мне помогает, и я не могу сходить в туалет без специального аппарата. Я довольно часто ощущаю боль и покалывания. Часто чувствую, будто моя нога находится в воде — как будто резиновый сапог прохудился

Луиза Чапмен

Чапмен добавила, что, несмотря на болезнь, старается не терять самообладания: когда может, она занимается физкультурой, гуляет на природе и веселится со своими тремя лабрадорами.

Ранее молодая женщина по имени Сара Гриффитс списывала на переедание в отеле сильные боли в животе, однако оказалась тяжело больна. После долгого плохого самочувствия Гриффитс обратилась к врачу, который назначил ей колоноскопию, и уже в мае 2019 года ей поставили диагноз — рак прямой кишки.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Под Киевом после ракетного удара России больше суток горит некий объект. На место ЧП перебросили четыре пожарных поезда

      Столтенберг отказался назвать сроки подготовки пилотов ВСУ для истребителей F-16

      Раскрыто влияние атаки дронов на работу аэропорта в Ярославле

      Пашинян обвинил оппозицию в атаке на государственность Армении

      В России произошло сильное землетрясение

      Пашинян объяснил невозможность своего визита в Белоруссию

      В России возбудили новое дело против воюющего на Украине ингушского боевика

      В мире спрогнозировали сроки пикового спроса на нефть

      Билли Айлиш стала жертвой популярного дейтингового тренда

      В России начали розыск телеведущей Лазаревой по уголовной статье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше