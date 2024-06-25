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08:27, 25 июня 2024Мир

Во Франции из-за выборов начали забывать об Украине

Le Monde: во Франции из-за выборов вопрос Украины отодвинули на задний план

Фото: Gonzalo Fuentes/Reuters

Во Франции из-за предстоящих выборов вопрос Украины отодвинули на задний план. Об этом пишет французская газета Le Monde.

«Землетрясение, вызванное роспуском [парламента], не только отодвинуло украинский вопрос на задний план, но и сделало молчаливым президента Франции [Эммануэля Макрона], который пытался сделать его одним из вопросов европейских выборов», — пишет издание.

Два доминирующих блока на выборах — объединение левых «Новый народный фронт» и правая партия «Национальное объединение» — молчат по вопросу Украины. Этот вопрос «почти забыт, спрятан под фасадом единодушия или просто заметается под ковер», подчеркивает издание.

9 июня президент Франции Макрон в ходе видеообращения к нации объявил о роспуске нижней палаты парламента страны — Национального собрания, и назначил досрочные выборы, первый тур которых состоится 30 июня.

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      Лина Пивоварова
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