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13:36, 25 июня 2024Мир

Во Франции назвали негативные последствия назначения Каллас на пост главы дипломатии ЕС

Филиппо: назначение Каллас главой дипломатии ЕС подтолкнет мир к войне
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Thomas Trutschel / Globallookpress.com

Возможное назначение премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост главы дипломатии Европейского союза (ЕС) подтолкнет мир к третьей мировой войне. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Это безумие: ЕС подтвердил, что может назначить главой своей дипломатии премьера Эстонии Каю Каллас, эту одержимую войной, истерично ненавидящую Россию и слепо подчиняющуюся НАТО», — написал он.

Политик подчеркнул, что Каллас хочет, чтобы Евросоюз коллективно закупал боеприпасы для Украины, выпустил облигации для оборонной промышленности, а также создал должность еврокомиссара по вопросам обороны, чтобы приблизиться к созданию «европейской армии».

По его словам, ее назначение имеет цель усугубить напряженность и сделать достижение мира на Украине невозможным, а также приблизить третью мировую войну.

Ранее стало известно, что слишком жесткая позиция в отношении России помешает Каллас занять пост главы евродипломатии. Часть европейских стран опасается, что на этой должности она будет уделять слишком много внимания Москве.

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      Виктория Кондратьева
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