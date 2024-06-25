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11:26, 25 июня 2024Ценности

Возлюбленная Тимати примерила облегающее платье без бюстгальтера

Модель Валентина Иванова примерила голубое облегающее платье без бюстгальтера

Кадр: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова примерила откровенный наряд на новом видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Модель записала в сторис ролик, на котором предстала напротив зеркала в облегающем платье длины миди голубого оттенка. При этом звезда отказалась от бюстгальтера. Кроме того, звезда надела черные босоножки и распустила волосы. При этом она продемонстрировала свою фигуру.

Ранее в июне возлюбленная Тимати показала откровенное декольте на видео. Модель запечатлела свой наряд для занятий спортом. Так, она продемонстрировала стройное тело в коротких шортах и облегающем свитшоте, расстегнув на нем молнию.

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      Екатерина Ештокина
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