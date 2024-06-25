Врач предупредила о минусах набирающей популярность диеты

Эндокринолог Фролова: из-за метаболической диеты могут появиться проблемы с едой

Метаболическая диета, которая в последнее время набирает популярность, может быть опасна для людей, предрасположенных к расстройству пищевого поведения, предупредила эндокринолог Татьяна Фролова. О минусах этой системы питания врач рассказала изданию «Доктор Питер».

Эндокринолог объяснила, что суть метаболической диеты заключается в том, что каждому продукту присваивают определенное количество баллов, зависящее от калорийности. Ежедневно человек, соблюдающий эту диету, должен следить за суммой баллов и съедать не больше определенного количества.

Первые две недели Фролова назвала самыми сложными, так как в этот период количество углеводов должно быть минимальным. С третьей недели ограничений почти нет, главное — не превышать установленное количество баллов, сказала доктор.

По ее словам, главный недостаток подобной системы питания в том, что она не ускоряет метаболизм, необходимый для похудения. Человек резко снижает вес за счет потери жидкости, заверила Фролова. К тому же метаболическая, как и любая другая ограничительная диета, противопоказана людям с уже имеющимся расстройством пищевого поведения или склонным к нему, уточнила врач.

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