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17:23, 25 июня 2024Забота о себе

Врач предупредила о минусах набирающей популярность диеты

Эндокринолог Фролова: из-за метаболической диеты могут появиться проблемы с едой

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Метаболическая диета, которая в последнее время набирает популярность, может быть опасна для людей, предрасположенных к расстройству пищевого поведения, предупредила эндокринолог Татьяна Фролова. О минусах этой системы питания врач рассказала изданию «Доктор Питер».

Эндокринолог объяснила, что суть метаболической диеты заключается в том, что каждому продукту присваивают определенное количество баллов, зависящее от калорийности. Ежедневно человек, соблюдающий эту диету, должен следить за суммой баллов и съедать не больше определенного количества.

Первые две недели Фролова назвала самыми сложными, так как в этот период количество углеводов должно быть минимальным. С третьей недели ограничений почти нет, главное — не превышать установленное количество баллов, сказала доктор.

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По ее словам, главный недостаток подобной системы питания в том, что она не ускоряет метаболизм, необходимый для похудения. Человек резко снижает вес за счет потери жидкости, заверила Фролова. К тому же метаболическая, как и любая другая ограничительная диета, противопоказана людям с уже имеющимся расстройством пищевого поведения или склонным к нему, уточнила врач.

Ранее эндокринолог Юлия Атаманова указала на главные риски развития сахарного диабета. Первым она назвала возраст старше 35 лет.

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      Алиса Дмитриева
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