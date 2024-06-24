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16:30, 24 июня 2024Забота о себе

Эндокринолог назвала главные факторы риска диабета

Эндокринолог Атаманова: люди старше 35 находятся в зоне риска по диабету

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

В зоне риска развития диабета второго типа находятся люди старше 35 лет, те, кто имеет избыточную массу тела, и женщины, у которых во время беременности был гестационный сахарный диабет. Об этом рассказала врач-эндокринолог Юлия Атаманова в беседе с «Газетой.Ru».

Главным фактором риска развития диабета второго типа специалист назвала ожирение. Она пояснила, что при избыточной массе тела снижается чувствительность клеток к инсулину, поэтому поджелудочная железа начинает вырабатывать его в большем объеме. Со временем орган истощается, из-за чего уровень глюкозы в крови становится высоким. В результате возникает преддиабет и диабет.

Людей с индексом массы тела более 25 Атаманова призвала регулярно проверяться на диабет. Врач уточнила: особенно внимательными к себе следует быть тем, чьи члены семьи уже болеют диабетом. Также регулярный осмотр необходим при заболеваниях сердца, синдроме поликистозных яичников или повышенном артериальном давлении.

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Еще одним фактором риска диабета, по словам Атамановой, является возраст. Врач рекомендовала людям старше 35 лет тоже регулярно проходить скрининг.

Ранее врач-косметолог Надин Пак призвала следить за весом, чтобы выглядеть моложе своих лет. По ее словам лишние килограммы не только добавляют возраст, но и вызывают серьезные проблемы со здоровьем.

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      Екатерина Улитина
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