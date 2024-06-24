Эндокринолог назвала главные факторы риска диабета

Эндокринолог Атаманова: люди старше 35 находятся в зоне риска по диабету

В зоне риска развития диабета второго типа находятся люди старше 35 лет, те, кто имеет избыточную массу тела, и женщины, у которых во время беременности был гестационный сахарный диабет. Об этом рассказала врач-эндокринолог Юлия Атаманова в беседе с «Газетой.Ru».

Главным фактором риска развития диабета второго типа специалист назвала ожирение. Она пояснила, что при избыточной массе тела снижается чувствительность клеток к инсулину, поэтому поджелудочная железа начинает вырабатывать его в большем объеме. Со временем орган истощается, из-за чего уровень глюкозы в крови становится высоким. В результате возникает преддиабет и диабет.

Людей с индексом массы тела более 25 Атаманова призвала регулярно проверяться на диабет. Врач уточнила: особенно внимательными к себе следует быть тем, чьи члены семьи уже болеют диабетом. Также регулярный осмотр необходим при заболеваниях сердца, синдроме поликистозных яичников или повышенном артериальном давлении.

Еще одним фактором риска диабета, по словам Атамановой, является возраст. Врач рекомендовала людям старше 35 лет тоже регулярно проходить скрининг.

Ранее врач-косметолог Надин Пак призвала следить за весом, чтобы выглядеть моложе своих лет. По ее словам лишние килограммы не только добавляют возраст, но и вызывают серьезные проблемы со здоровьем.