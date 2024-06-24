Россиянкам раскрыли способ выглядеть моложе своего возраста

Косметолог Пак призвала восполнять дефициты витаминов, чтобы выглядеть молодо

Чтобы выглядеть молодо, необходимо не только следить за весом, но и восполнять дефицит витаминов, рассказала врач-косметолог, основательница клиники Nadin Cosmetology Надин Пак. В комментарии для «Ленты.ру» она раскрыла россиянкам способ выглядеть моложе своего возраста.

Первым делом доктор призвала следить за весом, так как лишние килограммы негативно сказываются на внешности. У полных людей появляются брыли, второй подбородок, нечеткий овал лица. «К тому же лишние килограммы не только добавляют лет, но и вызывают серьезные проблемы со здоровьем. Например, повышается риск развития гипертонии, сахарного диабета, метаболического синдрома, заболеваний опорно-двигательного аппарата и позвоночника», — добавила Пак.

По заверению врача, кожа, как зеркало, отражает состояние организма. С возрастом больше внимания следует уделять приему антиоксидантов: Омега-3, витаминов А, Е, С, коэнзима Q10, липоевой кислоты.

Эти нутриенты позволяют замедлить старение, поддерживают работу сердечно-сосудистой системы и нормализуют обменные процессы. Не забывайте также про уникальные свойства коллагена и гиалуроновой кислоты. Дополнительный прием полезных компонентов поможет сохранить здоровье и сияющий вид кожи Надин Пак врач-косметолог

Также Пак настоятельно рекомендовала избегать пребывания на солнце без защитных средств для кожи. С годами это может привести к повреждению тканей и фотостарению. Помимо этого, гиперпигментация в области лица, тыльной стороны кистей и зоны декольте визуально делает человека старше, сказала косметолог.

Ранее врач-косметолог Елена Щелокова рассказала, как избавиться от второго подбородка. По ее словам, овал лица портится не только из-за возраста, но также из-за плохой осанки, неправильного прикуса, лишнего веса или отсутствия нескольких зубов.