Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:25, 24 июня 2024Забота о себе

Россиянкам раскрыли способ выглядеть моложе своего возраста

Косметолог Пак призвала восполнять дефициты витаминов, чтобы выглядеть молодо

Фото: Unsplash

Чтобы выглядеть молодо, необходимо не только следить за весом, но и восполнять дефицит витаминов, рассказала врач-косметолог, основательница клиники Nadin Cosmetology Надин Пак. В комментарии для «Ленты.ру» она раскрыла россиянкам способ выглядеть моложе своего возраста.

Первым делом доктор призвала следить за весом, так как лишние килограммы негативно сказываются на внешности. У полных людей появляются брыли, второй подбородок, нечеткий овал лица. «К тому же лишние килограммы не только добавляют лет, но и вызывают серьезные проблемы со здоровьем. Например, повышается риск развития гипертонии, сахарного диабета, метаболического синдрома, заболеваний опорно-двигательного аппарата и позвоночника», — добавила Пак.

По заверению врача, кожа, как зеркало, отражает состояние организма. С возрастом больше внимания следует уделять приему антиоксидантов: Омега-3, витаминов А, Е, С, коэнзима Q10, липоевой кислоты.

Эти нутриенты позволяют замедлить старение, поддерживают работу сердечно-сосудистой системы и нормализуют обменные процессы. Не забывайте также про уникальные свойства коллагена и гиалуроновой кислоты. Дополнительный прием полезных компонентов поможет сохранить здоровье и сияющий вид кожи

Надин Пакврач-косметолог

Также Пак настоятельно рекомендовала избегать пребывания на солнце без защитных средств для кожи. С годами это может привести к повреждению тканей и фотостарению. Помимо этого, гиперпигментация в области лица, тыльной стороны кистей и зоны декольте визуально делает человека старше, сказала косметолог. 

Материалы по теме:
Жажда крови и денег. Как одержимый миллиардер из США бьется за молодость дикими методами и торгует бессмертием
Жажда крови и денег.Как одержимый миллиардер из США бьется за молодость дикими методами и торгует бессмертием
2 июня 2023
«Уже сейчас люди могут жить до 120 лет» Как продлить жизнь и оставаться здоровым как можно дольше? Отвечает профессор
«Уже сейчас люди могут жить до 120 лет»Как продлить жизнь и оставаться здоровым как можно дольше? Отвечает профессор
17 августа 2023

Ранее врач-косметолог Елена Щелокова рассказала, как избавиться от второго подбородка. По ее словам, овал лица портится не только из-за возраста, но также из-за плохой осанки, неправильного прикуса, лишнего веса или отсутствия нескольких зубов.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались об организаторах ракетной атаки на Севастополь

      Богатейшая женщина России раскрыла сумму своих трат на Wildberries

      Пострадавший сотрудник Росгвардии рассказал о перестрелке около церкви в Махачкале

      Стало известно о скором возвращении Промеса в Россию

      Стоматолог назвала простые шаги к здоровью зубов

      В Эстонии заявили о сложностях в достижении консенсуса по новым антироссийским санкциям

      Кремль высказался о возвращении к 2000-м на фоне теракта в Дагестане

      Стало известно о требовании ВМФ России к кораблестроителям

      Акула откусила ногу и руку актеру из «Пиратов Карибского моря»

      Россиянам назвали правильный размер летнего душа на даче

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше