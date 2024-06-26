55-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру на снимках в бикини без фотошопа

Телеведущая Светлана Бондарчук показала фигуру на снимках в бикини без фотошопа

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук показала снимки в бикини без фотошопа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя знаменитость поделилась серией фото, на которых продемонстрировала свою фигуру в раздельном купальнике светло-коричневого цвета. При этом она надела сандалии в тон и вязаный разноцветный костюм из кофты и юбки.

На лице экс-жены известного продюсера Федора Бондарчука отсутствует макияж, а волосы собраны в небрежный низкий пучок. Кроме того, можно заметить, что снимки не обработаны инструментами фотошопа и фильтрами, поскольку на животе и груди звезды видны складки и морщинки.

В феврале прошлого года Светлана Бондарчук рассказала о том, что в юности у нее были комплексы из-за нестандартной внешности.