Основателя Wikileaks Ассанжа доставили в здание суда

Австралийского журналиста и основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа доставили в здание суда. Об этом свидетельствуют кадры прямой трансляции из аэропорта, которая велась в YouTube-канале Crannofonix.

К зданию суда подъехали несколько автомобилей, в одном из них был Ассанж, а также сопровождавший его посол Австралии в США Кевин Радд.

Ранее стало известно, что самолет основателя WikiLeaks приземлился на тихоокеанском острове Сайпан, где, как ожидается, он будет отпущен на свободу после суда.

24 июня Джулиан Ассанж вышел на свободу из тюрьмы Белмарш в Лондоне и улетел из Великобритании. Решение об освобождении журналиста приняли после достижения предварительной сделки со стороной обвинения.

Дело против Ассанжа возбудили после публикации им на сайте WikiLeaks документов о военных преступлениях армии США в Ираке и Афганистане. В 2010 году в Швеции в отношении Ассанжа также выдвинули обвинения в изнасиловании. С 2012 года он укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции. В 2019 году его лишили политического убежища, после чего Ассанж был арестован.