Ассанжа обвинили в угрозе жизни американцев

Госдеп: действия Ассанжа угрожали американцам и нанесли ущерб дипломатии США

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж своими действиями ставил под угрозу жизни американцев и их союзников. Об этом сообщает РИА Новости.

Миллер обвинил Ассанжа в угрозе жизни американцев и вреде для дипломатии США. По его мнению, важно напоминать миру, что действия основателя Wikileaks «подвергали риску жизни партнеров, союзников и дипломатов, особенно тех, кто работал в опасных местах вроде Афганистана и Ирака».

По словам сотрудника Госдепа, речь идет и об ущербе американской дипломатии в целом. Он уточнил, что зарубежные союзники Вашингтона испытывали беспокойство, когда делились с ним данными.

Ранее Ассанж вышел на свободу из тюрьмы Белмарш в Лондоне и улетел из Великобритании. Решение об освобождении журналиста приняли после достижения предварительной сделки со стороной обвинения. Он признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов, и дело было прекращено.