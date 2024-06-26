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11:31, 26 июня 2024Мир

Хиллари Клинтон выпустит мемуары

WP: Хиллари Клинтон выпустит мемуары в сентябре 2024 года

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон выпустит новые мемуары под названием «Что-то потеряно, что-то приобретено: размышления о жизни, любви и свободе» в сентябре 2024 года. Об этом сообщает The Washington Post.

«Мемуары Клинтон выйдут в свет 17 сентября, за семь недель до дня выборов президента. В новой книге она расскажет как о личном, так и о политике. Также она поделится размышлениями о ее браке, дружбе и процессе старения, а также с предложением ее взглядов на такие темы, как Россия и предстоящие выборы в США», — передает издание.

По словам издателя, новые мемуары политика читаются так, «будто вы сидите со своим самым умным, забавным и интересным другом за долгим обедом».

13 мая стало известно, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель выпустит мемуары, которые будут опубликованы под названием «Свобода: Воспоминания 1954-2021» в ноябре 2024 года.

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      Дарья Устьянцева
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