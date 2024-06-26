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15:41, 26 июня 2024Ценности

Хирург назвал россиянкам лучшие пластические операции к пляжному сезону

Хирург Алексанян назвал липофилинг самой лучшей операцией для пляжного сезона

Фото: Unsplash

Ведущий хирург, главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян назвал россиянкам лучшие пластические операции к пляжному сезону. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам медика, женщинам стоит обратить внимание на липоскульптуру, которая включает в себя липосакцию, абдоминопластику и липофилинг. Последняя проводится с целью убрать лишние жировые отложения и добавить их в те части тела, в которых не хватает объема. «Эта малоинвазивная методика пользуется большим спросом — реабилитация отсутствует, подготовительного периода практически нет. К тому же, собственный материал, в отличие от филлеров, не вызывает аллергической реакции и не отторгается», — пояснил эксперт.

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Кроме того, актуальными для летнего сезона стали подтяжка груди и брахиопластика, которая направлена на коррекцию внешнего вида рук. Специалист объяснил, что кожа в зоне предплечий довольно быстро теряет упругость и становится дряблой. С помощью брахиопластики ее можно сделать эластичной и подтянутой.

В заключение собеседник издания отметил, что упомянутые пластические операции можно делать в любое время года. Однако, как считает врач, весной реабилитационный процесс проходит лучше всего. «С приходом весны и лета, биологические процессы ускоряются и восстановление происходит более легко и комфортно», — уточнил он.

В апреле Тигран Алексанян назвал опасными популярные у звезд пластические операции. Тогда хирург выделил в первую очередь удаление комков Биша — манипуляцию, в ходе которой устраняются излишние жировые отложения в области щек.

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      Мария Винар
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