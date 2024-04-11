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09:44, 11 апреля 2024Ценности

Хирург назвал опасными популярные у звезд пластические операции

Хирург Алексанян назвал популярную у звезд маммопластику опасной

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Ведущий хирург, главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян назвал опасными популярные у звезд пластические операции. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт отметил удаление комков Биша — манипуляцию, в ходе которой устраняются излишние жировые отложения в области щек. Благодаря ей лицо становится более худым, а скулы — четкими. Однако со временем из-за старения кожа может провиснуть.

Кроме того, Алексанян выделил маммопластику с акцентом на шарообразную форму груди. «Во времена популярности актрисы Памелы Андерсон с запросом на грудь шарообразной формы знаменитости приходили к пластическим хирургам поголовно. Тренд быстро обрел популярность и среди обычных женщин», — рассказал он и подчеркнул, что такая форма молочных желез не только выглядит неестественно, но и может вызвать хронические боли в спине.

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В заключение специалист упомянул ринопластику. «Бум на "трендовый нос" возник в период развития социальных сетей. Тогда многие звезды активно использовали фильтры и маски, чтобы лицо было всегда идеальным в кадре. Так называемые спецэффекты уменьшали нос, делая его тонким, коротким и приплюснутым», — объяснил он. По его мнению, в кадре такой нос смотрится идеально, но в жизни он выглядит нелепо и неестественно.

В марте Тигран Алексанян назвал популярные у спутниц миллионеров пластические операции. Выяснилось, что чаще всего эскорт-модели прибегают к маммопластике и ринопластике.

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      Мария Винар
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