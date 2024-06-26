Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:49, 26 июня 2024Экономика

Индия стала лидером по объему денежных переводов из-за рубежа от своих граждан

Граждане Индии за год перевели в страну из-за рубежа $107 миллиардов

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

За завершившийся в марте 2023-2024 финансовый год граждане Индии направили в свою страну рекордную сумму денежных переводов из-за рубежа — 107 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на данные Всемирного банка (ВБ) пишет ТАСС.

По этом показателю республика лидирует в мире второй год подряд. В пятерку государств, получивших наибольшие суммы от своих граждан из-за границы, вошли также Мексика (67 миллиардов долларов), Китай (50 миллиардов долларов), Филиппины (40 миллиардов долларов) и Египет (24 миллиарда долларов).

Материалы по теме:
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики. Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики.Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
22 мая 2023
Трудовые мигранты из стран СНГ массово покидают Россию. Смогут ли их заменить работники из Индии и Северной Кореи?
Трудовые мигранты из стран СНГ массово покидают Россию.Смогут ли их заменить работники из Индии и Северной Кореи?
20 февраля 2024

Специалисты ВБ подсчитали, что частные переводы индийской почти вдвое превысили объем чистых прямых иностранных и портфельных инвестиций за тот же период, который составил 54 миллиарда долларов. Больше всего средств индийцы переводили на родину из США, на трансферты из этой страны пришлось 23 процента от всего объема. Такие крупные суммы переводов связаны с тем, что большое число IT-специалистов из Индии работают в Европе и США.

Ранее стало известно, что в первом квартале 2024 года россияне стали выводить из страны меньше денег. С января по март объемы валютных трансграничных переводов снизились на 388 миллионов долларов и составили 5,13 миллиарда долларов. Также меньше стали переводить за границу и в рублях — на 14,4 миллиарда рублей (294,4 против 308,8 миллиарда).

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Ярый критик России, трудоголик, бездетный холостяк. Чем известен новый генсек НАТО Марк Рютте?

      На Украине заявили о нехватке денег для восстановления энергетики

      Лещенко вспомнил о службе в Германии с Элвисом Пресли

      Названа возможная причина разговора нового министра обороны России с главой Пентагона

      В Москве сообщили о старте нового проекта по развитию карьеры

      Лидера «Левого фронта» оставили под стражей по делу об оправдании терроризма

      Подорожание малины и клубники в России объяснили

      Индия стала лидером по объему денежных переводов из-за рубежа от своих граждан

      Шольц оценил возможность участия НАТО в конфликте на Украине

      В СПЧ объяснили отказ в предоставлении убежища бежавшей от талибов журналистке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше