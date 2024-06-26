Индия стала лидером по объему денежных переводов из-за рубежа от своих граждан

Граждане Индии за год перевели в страну из-за рубежа $107 миллиардов

За завершившийся в марте 2023-2024 финансовый год граждане Индии направили в свою страну рекордную сумму денежных переводов из-за рубежа — 107 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на данные Всемирного банка (ВБ) пишет ТАСС.

По этом показателю республика лидирует в мире второй год подряд. В пятерку государств, получивших наибольшие суммы от своих граждан из-за границы, вошли также Мексика (67 миллиардов долларов), Китай (50 миллиардов долларов), Филиппины (40 миллиардов долларов) и Египет (24 миллиарда долларов).

Специалисты ВБ подсчитали, что частные переводы индийской почти вдвое превысили объем чистых прямых иностранных и портфельных инвестиций за тот же период, который составил 54 миллиарда долларов. Больше всего средств индийцы переводили на родину из США, на трансферты из этой страны пришлось 23 процента от всего объема. Такие крупные суммы переводов связаны с тем, что большое число IT-специалистов из Индии работают в Европе и США.

Ранее стало известно, что в первом квартале 2024 года россияне стали выводить из страны меньше денег. С января по март объемы валютных трансграничных переводов снизились на 388 миллионов долларов и составили 5,13 миллиарда долларов. Также меньше стали переводить за границу и в рублях — на 14,4 миллиарда рублей (294,4 против 308,8 миллиарда).