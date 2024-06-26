Из чихнувшего мужчины выпала большая часть кишечника

63-летний мужчина чихнул в закусочной, из-за чего у него выпала часть кишечника

В американском штате Флорида 63-летний мужчина чихнул, затем сильно закашлялся, а вскоре обнаружил, что из него выпала часть тонкого кишечника. Необычный медицинский случай был опубликован в журнале American Journal of Medical Case Reports.

Сообщается, что пациент проходил лечение от онкологического заболевание, незадолго до происшествия он перенес операцию. «Тем утром он пошел в свою урологическую клинику на осмотр, его рана выглядела хорошо зажившей, поэтому накладывающиеся на нее скобы были удалены. После приема он с женой пошел на завтрак, чтобы отпраздновать это событие», — говорится в статье.

Во время завтрака в закусочной мужчина сильно чихнул, после этого он сразу почувствовал боль в области шва и ощутил что-то влажное. «Посмотрев вниз, он заметил несколько петель розовой кишки, торчащих из места недавней операции», — отмечается в отчете. Пациенту срочно вызвали скорую и увезли в больницу, там выяснилось, что в момент чихания к него разошелся хирургический шов и оттуда выпала большая часть тонкого кишечника.

Поскольку целостность кишечника не была нарушена, после проведения необходимых процедур его вернули на место, говорится в статье. По данным врачей, проводивших послеоперационное наблюдение, самочувствие пациента было удовлетворительным.

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