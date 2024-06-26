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11:41, 26 июня 2024Наука и техника

В атмосфере Юпитера обнаружили неизвестные структуры

Телескоп Уэбба обнаружил сложные структуры в атмосфере Юпитера

Фото: NASA / JPL-Caltech / Reuters

Ученые НАСА, ЕКА и Канадского космического агентства, используя космический телескоп имени Джеймса Уэбба, обнаружили множество ранее неизвестных структур в атмосфере Юпитера, в области над Большим красным пятном. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Наблюдения проводились с помощью спектрографа ближнего инфракрасного диапазона (NIRSpec) Уэбба в июле 2022 года. Оказалось, что в верхних слоях атмосферы газового гиганта, которые считались однородными, находятся сложные структуры, включая темные дуги и яркие пятна. Чувствительность телескопа Уэбба позволила детально изучить эти области, что ранее было невозможно с наземными телескопами.

Свет в этой области обусловлен солнечным светом, но, по мнению ученых, должен существовать другой механизм, изменяющий структуру верхних слоев атмосферы. Это могут быть гравитационные волны, генерируемые в турбулентных нижних слоях атмосферы. Они поднимаются в верхние слои и влияют на энергетический баланс региона, что определяет динамику атмосферы Юпитера.

Отмечается, что подобные атмосферные волны существуют и на Земле, но не в таком масштабе.

Наблюдения в рамках программы Early Release Science (ERS) помогут улучшить модели атмосферных процессов и понять, как характеристики верхних слоев атмосферы Юпитера меняются со временем.

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      Александр Еникеев
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