Каневский объяснил полуобнаженные съемки у Гайдая

Каневский заявил, что Гайдай снял его с голым торсом из-за проблем с костюмом

Известный советский и российский актер театра и кино Леонид Каневский рассказал о съемках в картине режиссера Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» и объяснил, почему его герой появился в фильме с обнаженным торсом. Его слова приводит aif.ru.

По словам артиста, для его персонажа должны были сшить костюм, однако во время примерки выяснилось, что одежда ему не подошла. «Гайдай попросил костюмеров подобрать что-то другое. И опять ничего не подобрали. Выхожу голый по пояс на площадку. Я тогда спортом занимался, в тренажерку ходил. Гайдай мне: "Стоп, стоп. А этот костюмчик тебе кто справил?" Вот так и утвердил меня полуобнаженным, в таком виде и вошел в фильм», — поделился артист.

Ранее Леонид Каневский раскрыл отношение к мемам со своим участием. Артист рассказал, что мемы с кадрами и фразами из передачи «Следствие вели…» несколько лет назад ему показала дочь.