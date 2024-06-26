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05:01, 26 июня 2024Экономика

Канье Уэст разрушил дизайн знаменитого архитектора и обесценил дом

Канье Уэст переделал дом, созданный Тадао Андо, и снизил его цену на $14 млн

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Американский рэпер Канье Уэст решил переделать дом, созданный знаменитым японским архитектором Тадао Андо. Артист разрушил оригинальный дизайн здания и планировал оборудовать там бункер, но в результате только обесценил недвижимость, пишет The New York Post.

Уэст купил этот особняк в Малибу в 2021 году и заплатил за него 57,5 миллиона долларов. Тогда недвижимость представляла собой гармоничное сочетание стекла и природы. Практически сразу после приобретения рэпер решил отремонтировать дом и превратить его в бомбоубежище.

В доме снесли величественные лестницы, мраморные стены и стеклянную балюстраду в ванной комнате, вынесли окна, всю мебель из кухни, разрушили систему кондиционирования, освещения и водопровод. В итоге бункер Уэст так и не построил, а от здания остался только каркас — на месте спален и других комнат появились зияющие пустоты.

В декабре 2023 года рэпер решил избавиться от особняка и выставил его на продажу со скидкой за 53 миллиона долларов, но не сумел найти покупателей. В апреле размер дисконта достиг 14 миллионов долларов — цена недвижимости упала до 39 миллионов долларов. Однако источники The New York Post убеждены, что в будущем стоимость объекта еще снизится.

Ранее стало известно, что Канье Уэст забросил свое калифорнийское ранчо. Некогда роскошный особняк в Калабасасе стоимостью 2,2 миллиона долларов находится в полном запустении — в особенности на фоне поместья его бывшей жены Ким Кардашьян, которое располагается неподалеку.

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      Нина Ташевская
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