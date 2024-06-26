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14:51, 26 июня 2024Культура

Лещенко вспомнил о службе в Германии с Элвисом Пресли

Певец Лев Лещенко вспомнил о службе в Германии одновременно с Элвисом Пресли

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко вспомнил, как одновременно проходил армейскую службу в ГДР с американским певцом и «королем рок-н-ролла» Элвисом Пресли. Его слова приводит «Газета.ру».

По словам артиста, сначала он служил в танковых войсках, а затем в ансамбле песни и пляски. «В какой-то момент кто-то из ребят сказал мне, что сейчас в Берлине — на той стороне за Бранденбургскими воротами — проходит службу Элвис Пресли. Он действительно там служил в 1962-1963 годах, а я с 1961-го по 1964-й», — рассказал Лещенко, отметив, что ему не удалось тогда встретиться с Пресли.

Певец уточнил, что американский исполнитель служил не как обычные солдаты — он жил не в казарме, а снимал дом.

Ранее Лещенко раскрыл размер своей пенсии.

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      Варвара Кошечкина
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