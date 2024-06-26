Лимиты по госпрограмме «Льготная ипотека» перераспределили

ДОМ.PФ финально перераспределил между кредиторами лимиты по «Льготной ипотеке»

Лимиты по госпрограмме «Льготная ипотека» финально перераспределили в пользу более эффективных кредиторов. Об этом сообщили в пресс-службе Института развития ДОМ.РФ в Telegram.

Теперь финансово-кредитные организации смогут обеспечить выдачу ипотечных займов по уже одобренным заявкам более чем на 274 миллиарда рублей.

Антикризисную программу, которая распространяется на жилье в новостройках, запустили в 2020 году в период пандемии ковида, ее параметры видоизменяли в соответствии с макроэкономическими условиями. За счет этого удалось ослабить влияние негативных эффектов на строительную отрасль страны.

Совокупный денежный лимит на выдачу кредитов в рамках «Льготной ипотеки» составляет 6,19 триллиона рублей, к 25 июня он исчерпался почти на 97 процентов. В связи с этим российские банки достигли предельного объема выдач, кроме того, близится срок окончания программы (1 июля), до которого возможно заключение новых договоров. В связи с этим финансово-кредитные организации начали уже сейчас сокращать прием новых заявок.

По словам заместителя генерального директора ДОМ.PФ Алексея Ниденса, программа «Льготная ипотека» была наиболее востребованной среди всех мер господдержки в области недвижимости и стала лидером по объему выдач. «Ее успешная реализация обеспечила основу для развития программ господдержки, направленных на улучшение жилищных условий россиян и развитие жилищного строительства», — добавил он.

Ранее сообщалось, что банки превысили лимиты по льготной ипотеке. Так, Сбер выдал на 150 миллиардов больше предусмотренного, Ак Барс Банк — на 305 миллионов, АТБ ― на 256 миллионов, а РНКБ ― на 183 миллиона рублей.