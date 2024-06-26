Минздрав разрешил исследования препарата для лечения ботулизма

Минздрав одобрил исследования препарата для лечения ботулизма от НИЦЭМ Гамалеи

Министерство здравоохранения разрешило исследования препарата для лечения ботулизма от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что одобренный к испытаниям препарат разработан на основе антител, которые способны связывать вызывающий ботулизм ботулотоксин в крови больного.

«Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А», — объявили в министерстве.

Ранее россиян предупредили об опасных из-за ботулизма продуктах. К ним отнесли консервированные овощи, грибы и мед.