Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:53, 26 июня 2024Россия

Минздрав разрешил исследования препарата для лечения ботулизма

Минздрав одобрил исследования препарата для лечения ботулизма от НИЦЭМ Гамалеи

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Министерство здравоохранения разрешило исследования препарата для лечения ботулизма от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что одобренный к испытаниям препарат разработан на основе антител, которые способны связывать вызывающий ботулизм ботулотоксин в крови больного.

«Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А», — объявили в министерстве.

Ранее россиян предупредили об опасных из-за ботулизма продуктах. К ним отнесли консервированные овощи, грибы и мед.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский приехал в ДНР и анонсировал отставки

      В Армении обвинили Россию в сдаче Карабаха Азербайджану

      Семилетнего ребенка обнаружили бездыханным в озере в Карелии

      Финляндия закрыла дело о нарушении границ самолетами России

      Следствие потребовало заочно арестовать бывшую ведущую программы «Вести»

      Мягкость нефтяных санкций США связали со стремлением Байдена выиграть выборы

      Россиянин наказал соседа-курильщика с помощью винтовки

      Средства ПВО сбили украинскую ракету в российском регионе

      Россиянин привлекал знакомых к совершению терактов и попался

      Полковник ВСУ заявил об отступлении по всему восточному фронту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше