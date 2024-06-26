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12:26, 26 июня 2024Интернет и СМИ

На Западе назвали угрозу для Украины и НАТО

The Economist: Франция может стать угрозой для Украины и ослабить НАТО
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен. Фото: Ana Beltran / Reuters

Франция может стать угрозой для Украины и ослабить НАТО. Такую опасность для Киева и Североатлантического альянса назвали журналисты западного издания The Economist.

По мнению журналистов, вне зависимости от того, кто держит победу на парламентских выборах во Франции, союзники Парижа в любом случае пострадают. Они уточнили, что лидирующее по голосам «Национальное объединение» выступает против помощи Украине, а «Новый народный фронт» может вывести Францию из НАТО.

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Обозреватели обратили внимание на тот факт, что правое «Национальное объединение» высказывается против вступления Украины в НАТО и Евросоюз, в то время как левый «Новый народный фронт» активно поддерживает Украину. Однако он полностью исключает дальнейшее членство Франции в НАТО и считает альянс бесполезным объединением.

Ранее президент страны Эммануэль Макрон заявил, что стране угрожает гражданская война из-за политики как правых, так и левых сил, которые «впадают в крайности».

По его словам, крайне правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен «отсылает людей к религии или происхождению, поэтому она разделяет и подталкивает к гражданской войне». В то же время «Непокоренная Франция» Жана-Люка Меланшона, которая вошла в объединение левых под названием «Новый народный фронт», предлагает «свою форму коммунитаризма, за которой также стоит гражданская война», объяснил Макрон.

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      Олег Давыдов
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