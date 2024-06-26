Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:45, 26 июня 2024Мир

На Западе предсказали радикальные изменения в политике из-за Трампа

Politico: риторика Трампа приведет к радикальным изменениям в политике

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Риторика бывшего президента США Дональда Трампа быстро приведет к радикальным изменениям в мировой политике. Об этом заявил западный дипломат, пожелавший сохранить свою анонимность, сообщает Politico.

Как отмечает издание, иностранные чиновники усвоили урок, воспринимая Трампа серьезно, и теперь готовятся к худшему сценарию развития событий. «Почти через десять лет после того, как он ворвался на политическую сцену, они видят Трампа более злым, чем раньше, более склонным к возмездию, более окруженным подхалимами и менее обремененным традициями или политическими соображениями, которые, возможно, когда-то сдерживали его», — уточнили в материале.

По словам источника, риторика Трампа действительно имеет последствия для реального мира. «Она сдвигает окно Овертона относительно того, что приемлемо предложить. Как только это сказано, это становится возможным. Тогда люди поддерживают такую ​​возможность, и это становится требованием к политикам», — объяснил он.

Отмечается, что особенно это коснется международных отношений.

Ранее бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон оценила шансы американского лидера Джо Байдена выиграть дебаты у Трампа. Она подчеркнула, что Трамп потерпит неудачу, если действующий глава государства будет «решительно бороться».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      Ярый критик России, трудоголик, бездетный холостяк. Чем известен новый генсек НАТО Марк Рютте?

      Актер из «9 роты» раскрыл свое отношение к поездкам звезд в зону СВО

      На Украине заявили о нехватке денег для восстановления энергетики

      Лещенко вспомнил о службе в Германии с Элвисом Пресли

      Названа возможная причина разговора нового министра обороны России с главой Пентагона

      В Москве сообщили о старте нового проекта по развитию карьеры

      Лидера «Левого фронта» оставили под стражей по делу об оправдании терроризма

      Подорожание малины и клубники в России объяснили

      Индия стала лидером по объему денежных переводов из-за рубежа от своих граждан

      Шольц оценил возможность участия НАТО в конфликте на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше