На Западе предсказали радикальные изменения в политике из-за Трампа

Politico: риторика Трампа приведет к радикальным изменениям в политике

Риторика бывшего президента США Дональда Трампа быстро приведет к радикальным изменениям в мировой политике. Об этом заявил западный дипломат, пожелавший сохранить свою анонимность, сообщает Politico.

Как отмечает издание, иностранные чиновники усвоили урок, воспринимая Трампа серьезно, и теперь готовятся к худшему сценарию развития событий. «Почти через десять лет после того, как он ворвался на политическую сцену, они видят Трампа более злым, чем раньше, более склонным к возмездию, более окруженным подхалимами и менее обремененным традициями или политическими соображениями, которые, возможно, когда-то сдерживали его», — уточнили в материале.

По словам источника, риторика Трампа действительно имеет последствия для реального мира. «Она сдвигает окно Овертона относительно того, что приемлемо предложить. Как только это сказано, это становится возможным. Тогда люди поддерживают такую ​​возможность, и это становится требованием к политикам», — объяснил он.

Отмечается, что особенно это коснется международных отношений.

Ранее бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон оценила шансы американского лидера Джо Байдена выиграть дебаты у Трампа. Она подчеркнула, что Трамп потерпит неудачу, если действующий глава государства будет «решительно бороться».