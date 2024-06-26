На Западе предсказали радикальные изменения в политике из-за Трампа

Риторика бывшего президента США Дональда Трампа быстро приведет к радикальным изменениям в мировой политике. Об этом заявил западный дипломат, пожелавший сохранить свою анонимность, сообщает Politico.
Как отмечает издание, иностранные чиновники усвоили урок, воспринимая Трампа серьезно, и теперь готовятся к худшему сценарию развития событий. «Почти через десять лет после того, как он ворвался на политическую сцену, они видят Трампа более злым, чем раньше, более склонным к возмездию, более окруженным подхалимами и менее обремененным традициями или политическими соображениями, которые, возможно, когда-то сдерживали его», — уточнили в материале.
По словам источника, риторика Трампа действительно имеет последствия для реального мира. «Она сдвигает окно Овертона относительно того, что приемлемо предложить. Как только это сказано, это становится возможным. Тогда люди поддерживают такую возможность, и это становится требованием к политикам», — объяснил он.
Отмечается, что особенно это коснется международных отношений.
Ранее бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон оценила шансы американского лидера Джо Байдена выиграть дебаты у Трампа. Она подчеркнула, что Трамп потерпит неудачу, если действующий глава государства будет «решительно бороться».