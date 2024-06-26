Frontiers in Science: предложен план по предотвращению массового вымирания

Ученые и защитники природы из неправительственной организации Resolve предложили план по предотвращению массового вымирания и сохранения биоразнообразия Земли. Согласно статье, опубликованной в журнале Frontiers in Science, для этого достаточно защитить всего 1,2 процента поверхности планеты.

Исследователи создали карту биоразнообразия, используя спутниковые изображения, с картами существующих охраняемых территорий и анализом земного покрова. Они определили 16 825 ключевых и не защищенных в настоящее время участков, общая площадь которых составляет около 164 миллионов гектаров.

Защита этих территорий могла бы предотвратить прогнозируемые вымирания и оказаться эффективной, если бы они были включены в существующие охраняемые зоны. Примерно 38 процентов этих ключевых участков находятся близко к уже охраняемым территориям, что облегчает их интеграцию. Эти места являются домом более чем для 4700 видов, находящихся под угрозой исчезновения, включая редких млекопитающих, птиц, амфибий и растения.

Оценка стоимости защиты этих территорий показала, что она составит примерно 34 миллиарда долларов в год в течение следующих пяти лет. Эта сумма составляет менее 0,2 процента ВВП США и менее девяти процентов субсидий, направляемых на поддержку индустрии ископаемого топлива. Ученые призывают страны и международные организации к совместным действиям для реализации этого плана.