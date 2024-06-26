Назван способ распознать шпионские программы в смартфоне

Роскачество: отключение и перегрев смартфона могут быть связаны со шпионским ПО

Отключение и перегрев смартфона могут быть связаны с заражением шпионским программным обеспечением (ПО). Об этом «Парламентской газете» сообщили в Центре цифровой экспертизы Роскачества, аналитики которого назвали и другие способы распознать вредоносные программы.

В частности, из-за них пользователи могут начать получать уведомления о действиях, которых они не совершали, начинают жить своей жизнью микрофон и камеры, самопроизвольно открываются или закрываются приложения. Из-за сбора таким ПО различных данных растет интернет-трафик, а в истории браузера оказываются незнакомые владельцу устройства сайты.

«Не нужно паниковать, если вы обнаружили некоторые из перечисленных признаков в вашем смартфоне. Они могут быть вызваны другими причинами. Однако для собственного спокойствия стоит обратиться к специалистам и проверить устройство на шпионские программы», — отметил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

По его словам, пользователи могут самостоятельно проверить свои смартфоны с помощью уникальных команд. Если ввести комбинацию *#21# и нажать на вызов, можно посмотреть, включена ли на устройстве переадресация. Ее можно отключить сочетанием ##002#, а *#62# покажет, куда именно уходят данные.

Тем временем эксперты рассказали, что мошенники стали звонить россиянам и представляться сотрудниками компаний сотовой связи. Они утверждают, что поступила заявка на смену мобильного оператора телефонного номера потенциальной жертвы.