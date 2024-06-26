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14:45, 26 июня 2024Россия

В СПЧ объяснили отказ в предоставлении убежища бежавшей от талибов журналистке

Член СПЧ Меркачева: бежавшая от талибов журналистка не искала убежища в России
Кобра Хассани

Кобра Хассани. Фото: Андрей Бок / Коммерсантъ

Бежавшая от талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) афганская журналистка Кобра Хассани изначально не искала убежища в России, возможно, именно по этой причине в нем было отказано в итоге, допустила в разговоре с «Лентой.ру» член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

«Она изначально не приехала в Россию, чтобы просить убежища, у нее не было такой задачи. Хассани хотела просто проехать транзитом, чтобы добраться до Европы, потому, вероятно, и такое к ней отношение, — предположила Меркачева. — Кроме того, транзит был организован нелегально. Конечно, хотелось бы, чтобы убежище предоставляли в любом случае, но есть ощущение, что в итоге она бы им и не воспользовалась, а уехала в Германию, как планировала изначально. Это ее выбор».

Правозащитница также предположила, что, несмотря на катастрофическое положение женщин, журналистов в Афганистане при власти талибов, кажется сомнительным то, что Хассани могла вернуться в Кабул без предварительных договоренностей, гарантий безопасности.

«Иначе она просто отказалась бы. Можно ведь было сделать запрос в другие страны, готовые ее принять. Это международная практика, и Россия включена в такую систему, — напомнила Меркачева. — В случае Хассани, конечно, все произошедшее — большая беда. Но мне кажется, что все же есть какие-то договоренности. Либо представитель журналистки вводит нас в заблуждение, говоря о том, что Хассани вернулась в Афганистан добровольно».

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Ранее Хассани, сбежавшая от талибов, опасаясь казни, улетела обратно в Кабул. Она пыталась добиться убежища в России, но получила отказ.

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      Наталия Белова
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