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13:29, 26 июня 2024Мир

Песков прокомментировал освобождение Ассанжа

Песков об освобождении основателя WikiLeaks Ассанжа: все получили, что хотели

Фото: Edgar Su / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал освобождение из тюрьмы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Представителя Кремля цитирует ТАСС.

«Речь идет о судебной сделке. Все получили, что хотели. Нечего добавить», — сказал он.

Ранее стало известно, что Ассанж прибыл на свою родину в Австралию после сделки по его освобождению.

Дело против журналиста возбудили после публикации им на сайте WikiLeaks материалов о военных преступлениях армии США в Ираке и Афганистане. С 2012 года основатель Wikileaks, избегая экстрадиции в США, укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании. В 2019 году его лишили политического убежища, с тех пор он находился в тюрьме Белмарш в Лондоне.

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      Виктория Кондратьева
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