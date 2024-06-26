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08:02, 26 июня 2024Силовые структуры

По факту вспышки метана на руднике началась следственная проверка

В Пермском крае следователи начали проверку после вспышки метана на руднике

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В Пермском крае следователи начали проверку по факту вспышки метана на руднике «Уралкалия». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Проверка проходит по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»). Сейчас следователи осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, в результате вспышки метана пострадали два человека. Их госпитализировали. Остальных шахтеров эвакуировали на поверхность.

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      Варвара Митина
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