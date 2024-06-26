Подполье сообщило об ударе по батальону ВСУ в Николаевской области

Лебедев: удар нанесен по расположению батальона ВСУ в поселке Весяное

Российские военные нанесли удар по расположению батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Весяное Николаевской области. Об этом сообщил координатор местного подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«Около полуночи был нанесен удар в направлении поселка Весяное. По данным сопротивления, там базируется один из батальонов ВСУ. В Николаеве отключен свет, поэтому подробности будут к утру», — сказал Лебедев.

Ранее стало известно о раздавшемся 24 июня в Одессе взрыве. После него начался сильный пожар, над городом, как отмечали очевидцы, был виден огромный столб дыма.

Позднее в пророссийском подполье сообщили, что в Одессе был нанесен удар по заводу тяжелого краностроения. Уточнялось, что на его базе украинские военные хранили поставленные Западом новые ракеты.