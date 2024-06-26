Переспавшая с 200 мужчинами за год порноактриса озвучила требования к будущему избраннику

25-летняя порноактриса Бонни Блю, за год переспавшая с 200 мужчинами, озвучила требования к будущему избраннику. Ее слова приводит издание LadBible.

Блю подчеркнула, что мужчина ее мечты должен принимать ее профессию, так как, благодаря съемкам в фильмах для взрослых за год она зарабатывает миллион долларов. При этом ее будущий партнер должен быть веселым, активным и целеустремленным.

«Нет скучнее человека, чем тот, кто работает на других, и довольствуется этим уровнем жизни, — рассказала порноактриса. — Мне нужен кто-то, кто хочет большего от жизни и сможет насладиться сумасшедшими приключениями со мной».

Также звезда порно заявила, что предпочитает британцев, поскольку, по ее мнению, они лучшие любовники.

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