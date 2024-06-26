Появились подробности о пострадавших при вспышке метана на руднике Соликамска

Минздрав: у пострадавших при вспышке метана на руднике Соликамска ожоги

Пострадавших при вспышке метана на руднике компании «Уралкалий» в Соликамске Пермского края госпитализировали с ожогами. Подробности о получивших травмы привели в региональном Минздраве, передает ТАСС.

«После инцидента в шахте в Соликамске в городскую больницу города госпитализированы два пострадавших с ожогами различной степени тяжести. Пациентам оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.

Как уточнила прокуратура российского региона в Telegram-канале, из рудника после ЧП эвакуировали 182 работника. После случившегося сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.

Вспышка на руднике Пермского края произошла в среду, 26 июня. Пострадали два человека, персонал вывели на поверхность.