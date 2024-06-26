Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:06, 26 июня 2024Экономика

Путин досрочно переназначил Шувалова председателем ВЭБ

Путин продлил полномочия Шувалова на посту председателя ВЭБ еще на пять лет

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Шувалова председателем ВЭБа еще на пять лет. Cоответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Полномочия главы госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» продлены досрочно. Согласно решению от 2021 года они должны были истечь в 2026-м.

Шувалов возглавляет ВЭБ.РФ — инвестиционную организацию, которая занимается финансированием социально-экономических проектов — с 2018 года. До этого он долгое время работал в органах власти РФ, в том числе в течение десяти лет занимал пост первого заместителя председателя правительства страны.

Как напоминает РИА Новости, объем активов и гарантийного портфеля госкорпорации составляет сейчас семь триллионов рублей, что соответствует 2,5 процента ВВП России, а размер ежегодных выдач кредитов и гарантий ВЭБа достиг 300 миллиардов рублей.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      «Просто совпало так». Стали известны новые подробности инцидента с дроном США и истребителем МиГ-31 над Черным морем

      ChatGPT появился в автомобилях

      В ЦБ назвали сроки подачи исков из-за блокировки российских активов

      Российская телеведущая нашла в еде в самолете кусок пластика и едва не лишилась зуба

      Сердючка отменила выступление на фестивале в поддержку ВСУ

      Незнакомец напал на туриста в США и сломал ему 12 костей на глазах детей и жены

      Следователи предупредили о негативных последствиях атаки ВСУ в Севастополе

      50-летняя Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа

      Экс-полковник СБУ предрек окружение ВСУ на южнодонецком направлении

      В Швейцарии заявили о недостижимости независимости ЕС от НАТО и США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше