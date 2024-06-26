Путин досрочно переназначил Шувалова председателем ВЭБ

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Шувалова председателем ВЭБа еще на пять лет. Cоответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Полномочия главы госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» продлены досрочно. Согласно решению от 2021 года они должны были истечь в 2026-м.
Шувалов возглавляет ВЭБ.РФ — инвестиционную организацию, которая занимается финансированием социально-экономических проектов — с 2018 года. До этого он долгое время работал в органах власти РФ, в том числе в течение десяти лет занимал пост первого заместителя председателя правительства страны.
Как напоминает РИА Новости, объем активов и гарантийного портфеля госкорпорации составляет сейчас семь триллионов рублей, что соответствует 2,5 процента ВВП России, а размер ежегодных выдач кредитов и гарантий ВЭБа достиг 300 миллиардов рублей.