Игорь Шувалов назначен председателем ВЭБ.РФ

Игорь Шувалов официально назначен на пост председателя госкорпорации ВЭБ.РФ на пятилетний срок. Указ подписал в субботу, 24 июля, российский президент Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте правовой информации.

Согласно указу президента, решение о назначении на пост начинает действовать с сегодняшнего дня.

Шувалову была предоставлена возможность быть главой госкорпорации впервые в 2018-м.

ВЭБ.РФ — российская госкорпорация развития, это инвестиционный банк, который занимается финансированием проектов экономики.

В апреле стало известно, что по итогам первого квартала 2021 года ВЭБ.РФ, работающий с самым большим на рынке портфелем накоплений, получил доход по расширенному портфелю в размере 14,68 миллиарда рублей. Такой результат корпорация достигла практически в условиях идеального шторма для тех, кто работает на долговом рынке.