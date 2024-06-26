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11:16, 26 июня 2024Россия

В России назвали причину срыва переговоров с Украиной в 2022 году

Сенатор Карасин: переговоры с Украиной в 2022 году сорвались по вине Запада
СюжетРоссия и НАТО:
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Переговоры между Россией и Украиной в 2022 году прекратились по вине Запада, уверен председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал причину срыва мирного диалога в начале военного конфликта.

По словам сенатора, очень сложно до конца понять заявление украинского депутата Давида Арахамии о том, что союзники Киева посоветовали «не прибегать к эфемерным гарантиям безопасности».

«Симптоматично то, что известный переговорщик Арахамия, который достаточно часто фигурирует в полусплетнических сводках, сделал такое заявление. Во-вторых, что имели в виду и что говорили западники, можно только гадать. На самом деле понятно, что именно они сорвали договоренности, которые намечались в 2022 году. А конкретно запись этих разговоров западников с украинцами, к сожалению, недостижимая для меня цель, но, я думаю, что когда-нибудь это станет достоянием гласности и достоянием истории», — сказал парламентарий.

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Возглавлявший украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле депутат Давид Арахамия заявил, что во время диалога о прекращении огня западные союзники отказались давать Киеву твердые обещания поддержки и посоветовали «не прибегать к эфемерным гарантиям безопасности», передает The Time. По его словам, в дальнейшем из-за этого сорвался переговорный процесс.

Как пишет издание, переговорщики за шесть недель предварительно договорились об условиях мирного соглашения: в обмен на гарантии безопасности со стороны России и других государств Украина готова была отказаться от идеи вступать в НАТО и принять статус «постоянного нейтралитета».

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