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21:33, 26 июня 2024Мир

Россия бессрочно закрыла въезд для 36 граждан Новой Зеландии

МИД: Россия бессрочно закрывает въезд для 36 граждан Новой Зеландии

Фото: Globallookpress.com

Москва бессрочно закрывает въезд для 36 граждан Новой Зеландии в ответ на введение политически мотивированных санкций со стороны правительства этой страны. Об этом заявили в МИД России.

Отмечается, что Новая Зеландия поддерживает русофобскую кампанию коллективного Запада. Указанные лица из числа политических и общественных деятелей, преподавателей вузов, журналистов и руководителей силовых структур формируют в государстве антироссийскую повестку, пояснили в ведомстве.

«С учетом того, что официальный Веллингтон не намерен отказываться от антироссийского курса и продолжает принимать новые санкционные меры, работа над актуализацией российского стоп-листа будет продолжена», — подчеркнули в министерстве иностранных дел.

Кроме того, Россия запретила въезд 27 австралийцам в ответ на политику страны, сообщили в МИД. В их число вошел Тони Эббот, занимавший пост премьер-министра Австралии с 2013 по 2015 год.

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      Марина Совина
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