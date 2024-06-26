Россия бессрочно закрыла въезд для 36 граждан Новой Зеландии

МИД: Россия бессрочно закрывает въезд для 36 граждан Новой Зеландии

Москва бессрочно закрывает въезд для 36 граждан Новой Зеландии в ответ на введение политически мотивированных санкций со стороны правительства этой страны. Об этом заявили в МИД России.

Отмечается, что Новая Зеландия поддерживает русофобскую кампанию коллективного Запада. Указанные лица из числа политических и общественных деятелей, преподавателей вузов, журналистов и руководителей силовых структур формируют в государстве антироссийскую повестку, пояснили в ведомстве.

«С учетом того, что официальный Веллингтон не намерен отказываться от антироссийского курса и продолжает принимать новые санкционные меры, работа над актуализацией российского стоп-листа будет продолжена», — подчеркнули в министерстве иностранных дел.

Кроме того, Россия запретила въезд 27 австралийцам в ответ на политику страны, сообщили в МИД. В их число вошел Тони Эббот, занимавший пост премьер-министра Австралии с 2013 по 2015 год.

