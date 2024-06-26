Россиянам раскрыли способы забыть о работе в отпуске

hh.ru: передача задач и отключение оповещений помогут забыть о работе в отпуске

Делегирование задач коллегам и отключение оповещений в чатах и электронной почте помогут забыть о работе в отпуске. Подобные советы дали аналитики hh.ru, с рекомендациями ознакомилась «Лента.ру».

Эксперты подчеркнули, что перед уходом в отпуск следует заранее передать свои профессиональные задачи по работе коллегам. Это позволит не беспокоиться о деталях выполнения работы и не отвлекаться во время отдыха.

В свою очередь, грамотная настройка рабочей почты вкупе с установкой функции автоответа сделают отпуск более комфортным. Также следует заранее указать, кто из коллег временно заменяет работника, находящегося в отпуске. Полезной будет замена аватарки на картинку с подписью «В отпуске», резюмировали аналитики.

В hh.ru также напомнили, что, согласно действующим положениям Трудового кодекса, отзыв сотрудника допускается исключительно с согласия самого работника. «Если работодатель нарушает ваше право на отпуск, обращайтесь в трудовую инспекцию», — заключили эксперты.

Ранее россиянам раскрыли условия компенсации отпуска деньгами. Подобная возможность, как уточнили опрошенные «Российской газетой» эксперты, появляется у сотрудников только при увольнении. Однако при ненормированном графике работник имеет право на предоставление руководством компании 28 дней отпуска и еще трех дополнительных нерабочих суток. Последние, как уточнили аналитики, как раз можно компенсировать деньгами по желанию сотрудника.