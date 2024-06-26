Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:58, 26 июня 2024Экономика

Россиянам раскрыли способы забыть о работе в отпуске

hh.ru: передача задач и отключение оповещений помогут забыть о работе в отпуске

Фото: Nok Lek Travel Lifestyle / Shutterstock / Fotodom

Делегирование задач коллегам и отключение оповещений в чатах и электронной почте помогут забыть о работе в отпуске. Подобные советы дали аналитики hh.ru, с рекомендациями ознакомилась «Лента.ру».

Эксперты подчеркнули, что перед уходом в отпуск следует заранее передать свои профессиональные задачи по работе коллегам. Это позволит не беспокоиться о деталях выполнения работы и не отвлекаться во время отдыха.

В свою очередь, грамотная настройка рабочей почты вкупе с установкой функции автоответа сделают отпуск более комфортным. Также следует заранее указать, кто из коллег временно заменяет работника, находящегося в отпуске. Полезной будет замена аватарки на картинку с подписью «В отпуске», резюмировали аналитики.

В hh.ru также напомнили, что, согласно действующим положениям Трудового кодекса, отзыв сотрудника допускается исключительно с согласия самого работника. «Если работодатель нарушает ваше право на отпуск, обращайтесь в трудовую инспекцию», — заключили эксперты.

Ранее россиянам раскрыли условия компенсации отпуска деньгами. Подобная возможность, как уточнили опрошенные «Российской газетой» эксперты, появляется у сотрудников только при увольнении. Однако при ненормированном графике работник имеет право на предоставление руководством компании 28 дней отпуска и еще трех дополнительных нерабочих суток. Последние, как уточнили аналитики, как раз можно компенсировать деньгами по желанию сотрудника.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      70 человек пострадали при крушении пассажирского поезда в районе Коми

      Непорочно зачавший «самец» змеи родил 14 змеенышей

      Врач раскрыла главные секреты женского здоровья

      Известный российский актер рассказал о месяце жизни на вокзале

      Герой России получил 11 лет колонии за убийство девушки и лишился звания. Он настаивает на невиновности

      В Госдуме высказались о сходе поезда с рельсов в Коми из-за подмыва почвы

      Сборная Украины вылетела с чемпионата Европы по футболу

      Румыния возглавила группу и вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

      Экс-ведущая программы «Вести» Фарида Курбангалеева заочно арестована на два месяца

      В ЦБ назвали условие гибели российской экономики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше