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16:58, 26 июня 2024Экономика

Россияне бросились скупать один тип жилья

Спрос на загородные дома вырос в России на 30 процентов с начала года
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Россияне бросились скупать загородные дома в регионах — с января по май 2024 года спрос на этот тип жилья вырос на 30 процентов. Такие данные приводят аналитики девелоперской компании «Мармакс» в своем исследовании, пишет «Газета.Ru».

По данным специалистов, почти 70 процентов россиян хотят владеть загородной недвижимостью. При этом около 50 процентов клиентов собираются постоянно жить в таких домах. Повышенный интерес к коттеджам в компании связывают с благоприятным сезоном и переориентированием потенциальных покупателей с рынка новостроек. В дальнейшем спрос на загородную недвижимость будет расти при условии, что останется соответствующая льготная программа по ипотеке, прогнозируют аналитики — с реальными деньгами проходит лишь 20 процентов сделок.

При выборе загородных домов россияне чаще всего ориентируются на бюджет от восьми миллионов рублей — более бюджетных вариантов на рынке нет либо они сильно проигрывают по качеству. Важными характеристиками покупатели считают благоустройство коттеджного поселка, асфальтированные подъезды, коммуникации, освещение, собственную управляющую компанию, наличие детских и спортивных площадок, зон отдыха, возможность подключения к интернету, а также близость социальной и развлекательной инфраструктуры.

За первые пять месяцев 2024 года россияне стали в 2,5 раза активнее брать ипотеку на загородные дома. Более 99 процентов кредитов, оформленных для покупки коттеджа, были взяты по госпрограммам: 60 процентов из них — по льготной ипотеке на новостройки, 30 процентов — по семейной.

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      Нина Ташевская
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