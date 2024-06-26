Россияне заявили о снижении мотивации летом

«Известия»: большинство россиян оценили желание работать летом как низкое

Большинство россиян оценили свое желание работать летом как низкое. О снижении мотивации граждан стало известно по итогам опроса, проведенного исследовательским центром «Консоль.Про», сообщает газета «Известия».

Половина граждан (50 процентов) отметили, что летом у них нет желания работать. Еще 39 процентов назвали свою мотивацию средней, а 11 процентов признались, что в теплое время года им работается лучше. Каждый второй признался, что соблюдает баланс между работой и личной жизнью — еще 29 процентам респондентов этого не удается. Половина респондентов (53 процентов) заявили, что тратят больше времени на себя, а 47 процентов — на работу. При этом каждый второй наемный работник соблюдает баланс между рабочими задачами и личной жизнью, а среди ИП и самозанятых таких 44 процента.

Главными причинами низкой мотивации опрошенные называют невозможность сфокусироваться из-за теплого сезона (40 процентов), желание больше отдыхать (22 процента) или уделить время встречам с близкими и друзьями (17 процентов). При этом некоторые начинают активнее работать — из-за сезона отпусков (30 процентов), более долгого светового дня (16 процентов) или желания накопить на отпуск (14 процентов).

По данным аналитического центра НАФИ, большинство (81 процент) молодых россиян в возрасте от 14 до 24 лет готовы начинать карьеру с самых непрестижных должностей. Абсолютное большинство зумеров (91 процент) уверены в том, что успех возможен, только если прикладывать много усилий на пути к его достижению. Девушки разделяют такое мнение чаще юношей (93 процента против 88). Также чаще такой позиции придерживаются жители небольших городов с численностью населения менее миллиона человек (93 процента).