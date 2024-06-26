Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:31, 26 июня 2024Россия

Россиянка сорвалась с обрыва во время отдыха с друзьями и никто не услышал крика

В Иркутской области девушка сорвалась с обрыва во время отдыха с друзьями

Кадр: Диво России / Divo Russia / YouTube

В Иркутской области 18-летняя девушка сорвалась с обрыва во время отдыха с друзьями, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, вечером она отдыхала с друзьями на побережье Братского водохранилища. Компания забралась на мыс Бык. Девушка подошла к краю обрыва, под ее ногами обвалилась рыхлая земля, и она мгновенно рухнула вниз. По словам очевидцев, они находились в паре шагов от обрыва, но спасти девушку не удалось, поскольку никто не услышал и крика.

Ранее турист сорвался с обрыва в горах Адыгеи и попал в реанимацию. Он упал с высоты примерно 30 метров.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ нанесли удар по посту радиационного контроля ЗАЭС. Он оказался полностью уничтожен

      55-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру на снимках в бикини без фотошопа

      В Армении заявили об отсутствии намерения присоединяться к НАТО

      Врач предупредил о неожиданных последствиях удаленной работы

      BMW с людьми вылетела с третьего этажа парковки в Краснодаре. Водитель авто мог сменить имя, а пассажирка была беременна

      Россиянка сорвалась с обрыва во время отдыха с друзьями и никто не услышал крика

      Зеленский рассказал о новых мирных инициативах Украины

      Глава МИД Британии заявил о попытках убедить Францию воздержаться от эскалации на Украине

      Обнаружен усиливающий таяние льдов неизвестный процесс

      Адмирал отказал российскому авианосцу в ударном оружии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше