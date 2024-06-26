Семилетнего ребенка обнаружили бездыханным в озере в Карелии

МЧС: ребенок отправился с группой в турпоход по острову Путсаари и не выжил

Семилетний ребенок отправился в турпоход в Карелии, отстал от группы, пропал из виду и не выжил. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Уточняется, что туристы отдыхали на Ладожском озере. Мальчик исчез во время прогулки по острову Путсаари. Спустя несколько минут его обнаружили бездыханным в воде.

«Жизненно важно: не упускайте детей из виду; отвесные берега и обрывы — не место для игр», — напомнили в МЧС.

В конце марта пожилой мужчина пошел в туристический поход на Камчатке и не выжил. 62-летнему путешественнику внезапно стало плохо, спасти его не удалось.

