Сердючка отменила выступление на фестивале в поддержку ВСУ

Сердючка отменила выступление на фестивале ATLAS UNITED 2024 в поддержку ВСУ

Украинский певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, отменил выступление на фестивале ATLAS UNITED 2024 в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) артиста.

В сообщении указано, что у группы VERKA SERDUCHKA & BAND возникли организационные проблемы. «Андрей Данилко, известный высоким качеством своих живых выступлений, в столь сжатые сроки и в сложных условиях не сможет подготовить запланированную эксклюзивную программу на соответствующем уровне из-за нехватки ключевых музыкантов», — указали представители певца.

В мае 2024 года концерт Данилко в Киеве оказался под угрозой срыва из-за исполнения артистом песен на русском языке. Возмущенные зрители покинули площадку прямо во время выступления. Позднее в сети завирусилось видео, на котором Сердючка дает концерт с песнями на русском языке в ночном клубе Одессы.