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06:32, 26 июня 2024Силовые структуры

Следствие рассказало о махинациях арестованного главы «Уральских заводов»

Глава «Уральских заводов» Мусин обвинен в поставках зарубежных радиостанций

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Арестованный глава «Уральских заводов» Василий Мусин в рамках госконтракта поставил зарубежные радиостанции вместо российских. О махинациях рассказали источники РИА Новости.

По информации следователей, Мусин похитил деньги, которые МВД России выделило в рамках обеспечения исполнения государственного оборонного заказа.

24 июня Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал гендиректора «Уральских заводов». Мусину вменяют статью 159 УК РФ («Мошенничество»). Он будет под стражей до 17 августа.

«Уральские заводы» занимаются проектированием, а также производством средств связи для правоохранительных органов, промышленности и транспортно-логистических предприятий.

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      Марина Совина
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