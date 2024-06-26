Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:03, 26 июня 2024Экономика

США разрешили поставки нефти в Японию из проекта «Сахалин-2»

США разрешили транзакции для поставок нефти в Японию из проекта «Сахалин-2»

Фото: Globallookpress.com

Минфин США разрешил транзакции, связанные с поставками нефти в Японию из проекта «Сахалин-2», об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лицензии ведомства.

В документе указано, что все транзакции, связанные с транспортировкой сырой нефти морем, разрешены только для импорта в Японию до 28 июня 2025 года.

Лицензия Минфина США заменит аналогичную, выпущенную 14 сентября 2023 года. Соединенные Штаты принимают подобную меру в третий раз после начала действия потолка цен на российское топливо.

В апреле стало известно, что Япония планирует сохранять долю в проектах по разработке нефти и газа в России, поскольку считает их важными для энергетической безопасности. Токио считает проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» важными в свете обеспечения стабильных поставок на средне- и долгосрочную перспективу.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Бьют окна, достают детей». В России потерпел крушение поезд. Он вез людей на отдых к Черному морю

      Кварацхелия забил сборной Португалии на второй минуте матча Евро-2024

      Кадыров пригрозил кровной местью семьям террористов

      Глава МВД России прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях по линии ООН

      В Коми заявили об эвакуации всех пассажиров сошедшего с рельсов поезда

      Определилась еще одна пара 1/8 финала Евро-2024

      Минздрав назвал число пострадавших при сходе с рельсов вагонов поезда

      На Западе раскрыли последствия для солдат ВСУ при попытке сдаться

      США разрешили поставки нефти в Японию из проекта «Сахалин-2»

      Захарова оценила сотрудничество России и КНДР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше