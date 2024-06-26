США разрешили поставки нефти в Японию из проекта «Сахалин-2»

США разрешили транзакции для поставок нефти в Японию из проекта «Сахалин-2»

Минфин США разрешил транзакции, связанные с поставками нефти в Японию из проекта «Сахалин-2», об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лицензии ведомства.

В документе указано, что все транзакции, связанные с транспортировкой сырой нефти морем, разрешены только для импорта в Японию до 28 июня 2025 года.

Лицензия Минфина США заменит аналогичную, выпущенную 14 сентября 2023 года. Соединенные Штаты принимают подобную меру в третий раз после начала действия потолка цен на российское топливо.

В апреле стало известно, что Япония планирует сохранять долю в проектах по разработке нефти и газа в России, поскольку считает их важными для энергетической безопасности. Токио считает проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» важными в свете обеспечения стабильных поставок на средне- и долгосрочную перспективу.