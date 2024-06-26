Россияне раскрыли свои главные страхи при покупке жилья

«Сберстрахование»: прежде всего при покупке жилья россияне боятся аферистов

Самый главный страх россиян при покупке квартиры — аферисты и недобросовестные продавцы. Популярные опасения соотечественников при сделках с жильем выяснили в «Сберстраховании» и сервисе «Ремонт со Сберуслугами». Результатами исследования делится ТАСС.

Вторую строчку рейтинга заняли проволочки с документами при заключении сделки. Тройку лидеров замыкает страх наткнуться на шумных соседей. Треть респондентов начинает паниковать, если при покупке жилья возникают сомнения насчет исправности жилищных коммуникаций и начинают вскрываться случаи коммунальных аварий. 29 процентов участников опроса боятся, что сделку с недвижимостью признают недействительной.

Нашествия вредителей на новой жилплощади опасаются 26 процентов россиян, а 22 процента опрошенных признались, что со страхом ожидают ремонта в свежеприобретенной квартире. Каждый пятый покупатель беспокоится по поводу отделочных работ, проведенных застройщиком. Незаконная планировка сеет страх в 18 процентах россиян. 20 процентов участников опроса заявили, что не испытывают никаких страхов, покупая недвижимость.

Ранее россияне назвали свои главные бытовые страхи. Для подавляющего большинства им оказалась порча имущества, в частности из-за питомцев, потопа, пожара, протечки и застолья.