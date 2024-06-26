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04:31, 26 июня 2024Мир

Судья одобрила сделку по освобождению Ассанжа

WP: судья приняла сделку Ассанжа с Минюстом США по его освобождению

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Судья Федерального окружного суда США на острове Сайпан приняла частичное признание вины основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в рамках сделки, предусматривающей его освобождение. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Главный судья Рамона Мэнглона приняла признание вины, одобрив сделку Ассанжа с Минюстом США. Согласно ее условиям, это должно обеспечить его освобождение.

Ранее основатель портала WikiLeaks признал себя виновным. Это произошло в рамках сделки со следствием, условием которой было уничтожение информации.

24 июня Джулиан Ассанж вышел на свободу из тюрьмы Белмарш в Лондоне и улетел из Великобритании. Решение об освобождении журналиста приняли после достижения предварительной сделки со стороной обвинения.

Дело против Ассанжа возбудили после публикации им на сайте WikiLeaks документов о военных преступлениях армии США в Ираке и Афганистане. В 2010 году в Швеции в отношении Ассанжа также выдвинули обвинения в изнасиловании. С 2012 года он укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции. В 2019 году его лишили политического убежища, после чего Ассанж был арестован.

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      Марина Совина
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