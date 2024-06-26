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20:17, 26 июня 2024Из жизни

Илон Маск прилетел на свадьбу своей второй и третьей жены на личном самолете

Миллиардер Илон Маск прилетел на свадьбу своей бывшей жены Талулы Райли

Фото: Gonzalo Fuentes / File Photo / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск присутствовал на новой свадьбе своей второй и третьей жены Талулы Райли. Как сообщает издание Daily Mail, она выходила замуж за актера Томаса Броди-Сангстера.

Торжество проходило в Великобритании в графстве Хартфордшир. «[Илон Маск] прилетел на свадьбу на личном самолете, — рассказал источник издания. — Он был на юге Франции, участвовал в конференции в Каннах».

По мнению светского обозревателя Daily Mail Ричарда Идена, это показывает, насколько близкие отношения сохраняют бывшие супруги после развода. Он цитирует Райли, однажды назвавшую Маска «идеальным бывшим мужем».

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Талула Райли выходила замуж за Илона Маска два раза: впервые они поженились в 2010 году, через два года развелись, затем повторно поженились в 2015 году и позже разошлись окончательно. Общих детей у них нет.

Со своим новым мужем, 34-летним Броди-Сангстером, Райли познакомилась в 2021 году на съемках сериала о панк-группе Sex Pistols. Пара обручилась в июле прошлого года. Тогда Маск поздравил их в своей социальной сети X (бывший Twitter).

Ранее сообщалось, что Илон Маск подтвердил рождение одиннадцатого ребенка и дал апокалиптический прогноз. Матерью стала Шивон Зилис — топ-менеджер компании Neuralink, которую основал миллиардер.

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      Олег Парамонов
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