Илон Маск прилетел на свадьбу своей второй и третьей жены на личном самолете

Миллиардер Илон Маск прилетел на свадьбу своей бывшей жены Талулы Райли

Американский миллиардер Илон Маск присутствовал на новой свадьбе своей второй и третьей жены Талулы Райли. Как сообщает издание Daily Mail, она выходила замуж за актера Томаса Броди-Сангстера.

Торжество проходило в Великобритании в графстве Хартфордшир. «[Илон Маск] прилетел на свадьбу на личном самолете, — рассказал источник издания. — Он был на юге Франции, участвовал в конференции в Каннах».

По мнению светского обозревателя Daily Mail Ричарда Идена, это показывает, насколько близкие отношения сохраняют бывшие супруги после развода. Он цитирует Райли, однажды назвавшую Маска «идеальным бывшим мужем».

Талула Райли выходила замуж за Илона Маска два раза: впервые они поженились в 2010 году, через два года развелись, затем повторно поженились в 2015 году и позже разошлись окончательно. Общих детей у них нет.

Со своим новым мужем, 34-летним Броди-Сангстером, Райли познакомилась в 2021 году на съемках сериала о панк-группе Sex Pistols. Пара обручилась в июле прошлого года. Тогда Маск поздравил их в своей социальной сети X (бывший Twitter).

Ранее сообщалось, что Илон Маск подтвердил рождение одиннадцатого ребенка и дал апокалиптический прогноз. Матерью стала Шивон Зилис — топ-менеджер компании Neuralink, которую основал миллиардер.