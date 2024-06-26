Телеведущая снялась в бикини на Ибице

Телеведущая Оливия Эттвуд снялась в красном бикини на Ибице

Британская телеведущая Оливия Эттвуд поделилась снимками с отдыха на Ибице. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя знаменитость снялась на вилле в вязаном бикини красного цвета. Телезвезда позировала у бассейна с распущенными волосами и нюдовым макияжем. Образ она дополнила черной повязкой, которая убирала волосы от лица, и несколькими украшениями, в том числе кольцами и серьгами.

Известно, что Эттвуд отправилась в отпуск вместе с приятельницами.

В январе Эттвуд появилась на публике в откровенном наряде и попала в объектив папарацци. 32-летняя бывшая звезда реалити Love Island прошла по улицам города в прозрачном корсете черного цвета.